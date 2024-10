Freiburg: Osterhage träumt von DFB-Elf

Patrick Osterhage kann sich vorstellen, eines Tages auch zum Kreis der Nationalmannschaft zu gehören. Gegenüber dem ‚kicker‘ verrät der Sommerneuzugang des SC Freiburg, dass ihn vor allem die Spätberufenen inspirieren: „Wenn man diese Beispiele sieht, ist es auf jeden Fall nicht aus der Welt und auf keinen Fall unmöglich. Wenn man Andrich und Groß in meinem Alter gefragt hätte, hätten sie wohl auch nicht direkt Ja oder Nein gesagt. Ich würde mich jedenfalls unglaublich darüber freuen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Rund fünf Millionen Euro hatten die Freiburger im Sommer an den VfL Bochum überwiesen, um Osterhage loszueisen. Im Breisgau ist der zentrale Mittelfeldspieler gesetzt und stand bislang in jedem Spiel in der Startaufstellung. Entsprechend kann sich der 24-Jährige aktuell vorstellen, noch sehr lange für den Sport-Club aufzulaufen: „In Freiburg sind immer wieder viele Spieler sehr lange geblieben. Das könnte ich mir auch gut vorstellen.“