Wirtz über seine Zukunft: „Hätte nichts dagegen…“

Florian Wirtz koppelt seinen künftigen Karriereweg nicht an Bayer Leverkusens Cheftrainer Xabi Alonso. Im Interview mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘ gibt das Offensiv-Juwel zu verstehen: „Wir sind schon unterschiedliche Personen. Aber wir hatten das Glück, in Leverkusen zufällig aufeinanderzutreffen, und wir hatten bisher eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen. Ich glaube schon, dass jeder seinen eigenen Weg gehen und entscheiden muss, was für ihn persönlich am besten ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch würde sich Wirtz einer Weiterführung der Zusammenarbeit nicht verschließen: „Aber natürlich hätte ich nichts dagegen, wenn wir weitere Schritte gemeinsam gehen würden.“ Die Werkself holte in der abgelaufenen Spielzeit das Double bestehend aus Meisterschaft und Pokal. Kommende Saison wird das Duo definitiv noch gemeinsam in Leverkusen bleiben, für den Anschluss ist die Zukunft allerdings offen. Beide Erfolgsgaranten werden unter anderem mit Real Madrid und dem FC Bayern in Verbindung gebracht.