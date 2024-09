Leverkusen aufgepasst: Ex-Dortmunder Pulisic ist Milans Bester

Der AC Mailand startete überraschend holprig in die Saison. Nach zwei Punkten aus den ersten drei Serie A-Partien setzte es eine 1:3-Niederlage im Champions League-Auftakt gegen den FC Liverpool. Mittlerweile haben die Rossoneri die Kurve bekommen: Vor allem dank eines stark aufspielenden Christian Pulisic wurden die vergangenen drei Ligaspiele gewonnen, darunter auch der 2:1-Derbysieg gegen Titelträger Inter Mailand.

Am morgigen Dienstag (21 Uhr) muss sich Milan gegen Bayer Leverkusen beweisen. Im schweren Auswärtsspiel braucht es einen gut aufgelegten Pulisic, um den deutschen Doublesieger unter Druck zu setzen und den Fehlstart in der Königsklasse abzuwenden. Denn der US-amerikanische Flügelflitzer präsentiert sich derzeit in bestechender Form. Sieben Torbeteiligungen (fünf Treffer, zwei Vorlagen) in ebenso vielen Pflichtspielen stehen für den 26-Jährigen zu Buche.

In Deutschland sind die Fähigkeiten des 73-fachen Nationalspielers aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund bekannt. 2019 hatte sich Pulisic, der sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Fuß stark im Abschluss ist, für einen Wechsel zum FC Chelsea empfohlen. Weil seine Karriere auf der Insel aber ins Stocken geraten war, zog es ihn vergangenes Jahr in die Modestadt. Dort macht der Rechtsaußen Woche für Woche deutlich, warum die Blues einst 64 Millionen Euro für ihn lockermachten.

Gefährliche Flügelzange

Derweil möchte sich Bayer bei der defensiven Ausrichtung aber nicht nur auf Pulisic konzentrieren. „Viele schnelle Spieler mit Qualität“, weiß Bayers Cheftrainer Xabi Alonso um die Stärken des morgigen Gegners mit Blick auf die Flügelzange, die von Rafael Leão (25) komplettiert wird. Der portugiesische Edeltechniker markiert bis dato ebenfalls starke fünf Scorerpunkte (ein Tor, vier Vorlagen). Bekommen die Leverkusener den rollenden Milan-Zug gestoppt?