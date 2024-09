Bundesliga: Die FT-Topelf des 5. Spieltags

Der Spieler des Spieltags: Jens Stage

Was für eine Wahnsinnleistung war das vom Dänen in Werders Maschinenraum? Dass die Grün-Weißen nach dem frühen 0:3 gegen die TSG Hoffenheim am Ende noch einen 4:3-Auswärtssieg feiern konnten, haben sie in allererster Linie ihrem 27-jährigen Mittelfeldspieler zu verdanken. Stage erzielte das 3:2, das 3:3 und schließlich noch den Siegtreffer wenige Minuten nach der Pause – es war das Spiel seines Lebens.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 5. Spieltags? Jens Stage Omar Marmoush Elias Saad Benjamin Sesko ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick

TSG Hoffenheim - SV Werder 3:4

Holstein Kiel - Frankfurt 2:4

FC Bayern - Bayer Leverkusen 1:1

Wolfsburg - VfB Stuttgart 2:2

M’gladbach - Union Berlin 1:0

RB Leipzig - FC Augsburg 4:0

SC Freiburg - FC St. Pauli 0:3

FSV Mainz 05 - Heidenheim 0:2

Bor. Dortmund - VfL Bochum 4:2

Lese-Tipp

Im Sommer: 70-Millionen-Angebote für Sesko