Fortgeschrittene Gespräche: Sildillia vor Freiburg-Abgang

In den vergangenen Monaten stand Kiliann Sildillia immer wieder vor dem Absprung aus Freiburg, im Winter hatte unter anderem der VfL Wolfsburg angeklopft. Doch der Franzose blieb im Breisgau und war zu Beginn der Rückrunde gesetzt, ehe Julian Schuster ihn wieder auf die Bank beorderte.

In Philipp Treu (24) hat der Sport-Club schon einen potenziellen Nachfolger für Sildillia verpflichtet, der vor einem Abgang steht. Nach FT-Informationen befindet sich der 23-Jährige in fortgeschrittenen Gesprächen mit der PSV Eindhoven, ein positiver Ausgang der Verhandlungen steht bevor. Vertraglich ist der Rechtsverteidiger nur noch ein Jahr an den Bundesligisten gebunden.

Der Vize-Olympiasieger war vor fünf Jahren vom FC Metz nach Freiburg gewechselt und reifte anschließend unter Christian Streich zum Profi. Nach 82 Bundesligaspielen scheint das Kapitel in Deutschland aber abgeschlossen zu sein. Neben Sildillia könnte auch Alassane Pléa (32/Borussia Mönchengladbach) zur PSV wechseln.