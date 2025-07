Auch Pléa im Fokus: PSV-Doppelschlag in der Bundesliga?

In Kürze wird die PSV Eindhoven Torhüter Matej Kovar (25) als neues Gesicht begrüßen dürfen. Mit dem Schlussmann sowie Bayer Leverkusen ist alles geklärt. Fünf Millionen Euro plus zwei weitere Millionen an möglichen Boni wechseln den Besitzer. Es könnte der erste von insgesamt drei Deals mit Bundesligabeteiligung werden, die Eindhoven in nächster Zeit eintütet. Denn wie das ‚Eindhovens Dagblad‘ berichtet, gibt es weitere Ziele.

Die Offensive soll umgebaut werden. Als eine mögliche Option zieht die PSV Alassane Pléa in Betracht. Der 32-jährige Franzose befindet sich bei Borussia Mönchengladbach mittlerweile in seinem letzten Vertragsjahr. Die Borussia würde gerne verlängern, allerdings haben auch andere Klubs wie Besiktas und Basaksehir (FT berichtete) die Fühler ausgestreckt. PSV kann Pléa mit der Champions League locken.

Blick nach Freiburg

Ein weiterer Name, der dem Bericht zufolge bei Eindhoven diskutiert wird, ist der von Kiliann Sildillia. Der 23-Jährige ist beim SC Freiburg ebenfalls nur noch bis Sommer 2026 gebunden. Die Breisgauer sorgten mit der Verpflichtung von Philipp Treu (24) vom FC St. Pauli bereits für einen möglichen Abgang vor. Entsprechend darf der Franzose wechseln. Noch hat PSV keinerlei Kontakt aufgebaut. Die Transferplanungen beim Team von Trainer Peter Bosz laufen aber offenbar auf Hochtouren.