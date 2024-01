Union: Wackelt der Vertessen-Transfer?

Die PSV Eindhoven blockiert offenbar noch den Wechsel von Yorbe Vertessen (23) zu Union Berlin. Laut ‚Eindhovens Dagblad‘ zögern die Niederländer mit der Freigabe, weil sich PSV-Angreifer Noa Lang (24) verletzt hat und somit die Alternativen in der Offensive ausgehen.

Nun denkt man in Eindhoven darüber nach, Vertessen zurückzuholen – dieser absolvierte am gestrigen Montag bereits den Medizincheck in Berlin. Die beiden Vereine hatten sich auf eine Ablöse von fünf Millionen Euro geeinigt. Bis Donnerstag bleibt Zeit, eine Lösung zu finden.