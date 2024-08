Bundesliga-Rückkehr perfekt: Bochum verpflichtet Horn

Mit großer Verwunderung wurde der Wechsel des Kölner Urgesteins im Januar ausgerechnet zu Red Bull Salzburg aufgenommen. Doch so plötzlich wie das Engagement von Timo Horn in Österreich zustande kam, so schnell war es auch schon wieder vorbei. Sechs Monate nach seinem Wechsel in die Alpenrepublik kehrt der Torhüter wieder nach Deutschland zurück.

Der VfL Bochum verpflichtet den 31-Jährigen als Nachfolger von Fan-Liebling und Problem-Profi Manuel Riemann (35). Dieser war vor der Relegation der abgelaufenen Saison suspendiert worden und befindet sich seitdem im Streit mit dem Ruhrgebietsklub. Horn soll nun mit dem bisherigen Ersatzkeeper Patrick Drewes (31) um den Platz im Bochumer Kasten kämpfen.

Da sein Vertrag bei RBS Ende Juni ausgelaufen ist, wechselt Horn ablösefrei nach Bochum und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. „Mit Timo Horn verstärken wir unser Torhüterteam qualitativ hochwertig“, sagt Sportdirektor Marc Lettau, „er kennt die Bundesliga, ist ein absoluter Teamplayer und wird mit seiner Erfahrung sehr wertvoll für uns sein.“

Horn selbst erklärt: „In Bochum war es als Gegner immer unangenehm. Die Intensität, mit der sich Fans und Stadt mit dem VfL identifizieren, gefällt mir. Ich werde mich im Training voll reinhauen und will meinen Beitrag leisten, die sportlichen Ziele zu erreichen.“

Horn stammt aus der Jugend des 1. FC Köln und lief zwischen 2011 und 2023 insgesamt 329 Mal für die Domstädter auf. Im vergangenen Sommer endete der Vertrag des langjährigen Kölner Kapitäns, Horn war im Anschluss ein halbes Jahr vereinslos, bevor er in Salzburg anheuerte.