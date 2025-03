Ich will doch gar nicht

Strafprozesse sind keine einfache Angelegenheit. Vor allem die Beschuldigten stehen dabei in der Regel unter großem Druck, immerhin müssen sie den Richter irgendwie von ihrer Unschuld überzeugen. Ein wichtiges Teil dieses Puzzles sind Zeugen, die entweder für oder gegen den Angeklagten aussagen und so das Zünglein an der Waage sein können. Eine Tatsache, mit der sich auch West Ham-Profi Lucas Paquetá im Rahmen seines Wettskandals befassen muss, schließlich droht ihm bei einer Verurteilung eine lebenslange Sperre. Nun hat der Brasilianer einen wichtigen Zeugen auf seiner Seite, der vor den Geschworenen für den Mittelfeldspieler aussagt.

Dabei handelt es sich laut der ‚Daily Mail‘ um David Moyes, den ehemaligen Trainer des 27-Jährigen. Konkret geht es um eine Partie gegen den AFC Bournemouth im August 2023, in der sich Paquetá angeblich absichtlich in der 82. Minute eine Gelbe Karte abgeholt hat. Nun soll der Linksfuß Moyes aber vor dem Spiel gebeten haben, ihn gar nicht aufzustellen, da er sich durch das damalige Interesse von Manchester City nicht auf das Spiel hätte fokussieren können. Auch in der Halbzeit soll Paquetá um eine Auswechslung gebeten haben. Ein Umstand, der beweisen soll, dass er eben nicht geplant hatte, verwarnt zu werden. Ob dies die Richter überzeugt, bleibt abzuwarten.

Erziehungsarbeit auf Länderspielreise

Kylian Mbappé und Vinícius Junior sind keine Kinder von Traurigkeit. Sie sind einerseits bekannt dafür, ihren Gegnern Knoten in die Beine zu spielen und für spektakuläre Tore zu sorgen. Genauso oft legen sie sich aber mit Schiedsrichtern oder Kontrahenten an, was nicht nur Fußballfans wiederholt auf die Palme bringt. Auch bei Mitspielern sorgen die beiden Exzentriker regelmäßig für Kopfschmerzen. Auf einen Lerneffekt aufgrund von mehr Erfahrung und fortschreitendem Alter hofft man bei beiden bislang vergeblich. Deutlich wurde dies auch wieder am gestrigen Donnerstag, an dem sich beide Stars einen Tadel abholten.

Mbappé stand mit den Franzosen Gegner Kroatien um Real-Teamkollege Luka Modric gegenüber. Dieser hatte in der 86. Minute die Faxen dicke, als der Stürmer im Strafraum ohne nennenswerten Kontakt zu Boden ging und verpasste Mbappé infolgedessen einen verbalen Einlauf. Ähnliches trug sich bei den Brasilianern zu, nur dass hier der eigene Teamkollege die Erziehung übernahm. Viní wollte bei seiner Auswechslung quer über den ganzen Platz gehen, was dem Schiedsrichter missfiel. Eine Einladung zum Lamentieren, die der Flügelspieler selten ausschlägt. Erst nach einer beherzten Ansage von Kapitän Raphinha verließ Viní das Feld. Bleibt zu hoffen, dass sich die Ausnahmekönner dies zu Herzen genommen haben.