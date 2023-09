Voglsammer kehrt nach Deutschland zurück

Andreas Voglsammer wird künftig wieder in Deutschland aktiv sein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, verlässt der 31-jährige Stürmer den FC Millwall und schließt sich Hannover 96 an. Eine Einigung wurde der Tageszeitung zufolge erzielt, der Torjäger ist schon in Niedersachsens Hauptstadt gelandet.

Zu einer möglichen Ablöse ist zur Stunde nichts bekannt. Voglsammer ist noch bis 2024 an Millwall gebunden. 2022 war der Stürmer von Union Berlin zum englischen Zweitligisten gewechselt.