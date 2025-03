U21-Duo angeschlagen: Scherhant nachnominiert

Derry Scherhant von Hertha BSC gehört zum ersten Mal zum Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft. Wie der Verband mitteilt, wurde der Offensivspieler von Trainer Antonio Di Salvo für die beiden Freundschaftsspiele gegen die Slowakei (21. März) und Spanien (25. März) als Ersatz für die angeschlagenen Paul Wanner und Jens Castrop nachnominiert. Bislang bestritt der 22-Jährige lediglich zwei Partien für die U20-Auswahl.

Scherhant, der aus der Jugend der Berliner stammt, gehört in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern der Alten Dame. In wettbewerbsübergreifenden 29 Pflichtspielen kommt der Rechtsfuß auf neun Treffer und vier Vorlagen. Zuletzt kursierten Gerüchte über das Interesse von Bundesligisten an den Diensten des Youngsters. Scherhants Vertrag bei Hertha läuft noch bis 2027. Zwei andere Hertha-Profis verzichten dagegen auf die anstehenden Länderspiele. Linus Gechter (21) und Pascal Klemens (20) reisen aufgrund der sportlich schwierigen Situation der Blau-Weißen nicht zur deutschen U20-Nationalmannschaft.