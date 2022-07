Seferovic wechselt nach Istanbul

Haris Seferovic wechselt in die Türkei. Den 30-jährigen Angreifer von Benfica Lissabon zieht es per Leihe zu Galatasaray. Der Istanbuler Klub besitzt nach offiziellen Angaben eine Kaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro. An Lissabon ist der Schweizer noch bis 2024 vertraglich gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

2017 war Seferovic ablösefrei von Eintracht Frankfurt zu Benfica gewechselt. Für die Adler absolvierte der Stürmer 187 Pflichtspiele und war an 98 Treffern direkt beteiligt. Nach Stationen in der Schweiz, Italien, Spanien, Deutschland und Portugal schnürt der Linksfuß nun in der Türkei seine Schuhe.