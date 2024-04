BVB: Entwarnung bei Hummels

Mats Hummels sollte im Champions League-Halbfinalhinspiel von Borussia Dortmund am Mittwoch (21 Uhr) gegen Paris St. Germain spielen können. Am Samstagabend teilte Trainer Edin Terzic mit: „Mats hat eine schmerzhafte Platzwunde am Schienbein. Es wurde gerade schon behandelt, sodass es kein Problem sein sollte.“

Hummels war bei der gestrigen 1:4-Klatsche gegen RB Leipzig in der 51. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Für ihn kam Niklas Süle in Spiel, der wohl auch im Falle eines Hummels-Ausfalls gegen PSG ran dürfte.