Bayern behält Zugriff auf Tillman

Malik Tillman könnte in Zukunft nochmal zum FC Bayern zurückkehren. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich die Münchner beim heutigen Verkauf des 21-jährigen Offensivspielers an dessen Leihverein PSV Eindhoven eine Rückkaufoption sowie ein Matching Right gesichert.

Tillman wechselt für festgeschriebene 12,5 Millionen Euro fest nach Eindhoven. Gegen eine Strafzahlung von drei Millionen hätten die Bayern den Transfer noch verhindern können, taten es aber nicht. Tillman spielt beim niederländischen Meister eine hervorragende Saison und sammelte schon 20 Scorerpunkte.