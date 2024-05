Vollständige Einigung: Lopetegui wird West Ham-Coach

Zwischen Julen Lopetegui und den Verantwortlichen von West Ham United gibt es offenbar eine endgültige Einigung. Der spanische Übungsleiter soll noch in dieser Woche als neuer Trainer der Hammers vorgestellt werden, so berichtet es ‚Sky Sports‘. Vor wenigen Tagen war der Name Lopetegui auch im Rahmen der schleppend verlaufenden Trainersuche beim FC Bayern gefallen.

Zuletzt war Lopetegui Cheftrainer bei den Wolverhampton Wanderers. Bei den Wolves wurde er allerdings nach 27 Pflichtspielen im August 2023 entlassen. Seither wartet der Übungsleiter auf eine neue Herausforderung. Diese hat er nun wohl bei West Ham gefunden.