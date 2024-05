Türkei: Montella nominiert Uzun

Can Uzun darf sich offenbar auf das nächste große Highlight seiner noch jungen Fußballerkarriere freuen. Der Youngster vom 1. FC Nürnberg wird laut ‚Bild‘ im vorläufigen Kader der türkischen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft im Sommer stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Offiziell verkündet wurde das Aufgebot von Trainer Vincenzo Montella zwar noch nicht, die ‚Bild‘ ist sich aber sicher, dass der 18-Jährige mit dabei ist. In der laufenden Saison spielte sich Uzun mit 16 Toren in 30 Zweitligaspielen in den Fokus. Im Sommer steht ein Wechsel zu Eintracht Frankfurt auf der Agenda und vielleicht darf Uzun auch noch für die Türkei bei der EM auflaufen.