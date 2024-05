Köln: Auch Maina mit Klausel

Auch Linton Maina könnte einer der Profis sein, die nach dem Abstieg des 1. FC Köln das sinkende Schiff verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat auch der 24-Jährige eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert. Zur Summe macht das Boulevardblatt aber keine Angabe. Das derzeit gültige Arbeitspapier des Offensivspielers ist noch bis 2025 datiert.

Zuletzt versuchte Sportchef Christian Keller die Möglichkeit eines Ausverkaufs – auch hinsichtlich der anhaltenden Transfersperre – in der Öffentlichkeit auszuschließen. Inzwischen häufen sich allerdings die Berichte über Ausstiegsklauseln bei Spielern, die möglicherweise kein Interesse an mindestens einer Saison in der 2. Bundesliga haben. Den FC könnte es in den nächsten Wochen also noch knüppeldick treffen.