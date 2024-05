Mbappé verkündet PSG-Abschied

Jetzt ist die Katze endgültig aus dem Sack: Wie Kylian Mbappé in einer Videobotschaft verkündet, verlässt er Paris St. Germain am Ende der laufenden Saison. Eine erneute Vertragsverlängerung wird es nicht geben. Während der Hauptstadtklub ab Sommer ohne seinen Topstar auskommen muss, steht dieser nun vor dem Wechsel zu Real Madrid.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Infos ist sich Mbappé mit den Königlichen längst einig, der Schritt in die spanische Hauptstadt steht fest. In Paris endet derweil eine Ära: Seit 2017 (in der ersten Saison als Leihspieler) steht Mbappé für PSG auf dem Rasen und erzielte in 306 Pflichtspielen sage und schreibe 255 Tore.

Lese-Tipp

Rose: „Wollen Xavi unbedingt hierbehalten“

Am Eiffelturm avancierte der heute 25-Jährige vom Mega-Talent zu einem der großen Stars der Branche. Was dem Weltmeister von 2018 noch fehlt, ist der Champions League-Titel. Eine letzte gemeinsame Chance auf den Henkelpott vergaben Mbappé und PSG in dieser Saison im Halbfinale gegen Borussia Dortmund.