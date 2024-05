Brasiliens Kader für die Copa América

Brasilien reist mit einigen Stars zur Copa América. Der nationale Fußball-Verband CBF hat am heutigen Freitag die offizielle Kaderliste für das Kontinentalturnier veröffentlicht, das zwischen dem 20. Juni und 14. Juli in den USA stattfindet. Auf Spieler aus der Bundesliga hat Nationaltrainer Dorival Júnior verzichtet, mit Wendell ist aber zumindest ein Akteur dabei, der in der Vergangenheit in Deutschlands höchster Spielklasse aktiv war (ehemals Bayer Leverkusen).

Dafür stehen die Real-Stars Vinicius Junior, Rodrygo und Eder Militão im Aufgebot. Zudem ist auch Endrick Teil des Kaders. Für das 17-jährige Supertalent, das sich im Sommer ebenfalls den Königlichen anschließen wird, ist es das erste große Turnier.

Der komplette Kader

Torhüter: Bento (Athletico-PR), Ederson (Manchester City), Alisson (Liverpool).

Außenverteidiger: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Altético-MG), Wendell (Porto).

Innenverteidiger: Beraldo (PSG), Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG).

Mittelfeld: Andreas Pereira (Fulham), João Gomes (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Lucas Paquetá (West Ham).

Angriff: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Rodrygo (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Savinho (Girona), Vinicius jr. (Real Madrid).