Rose: „Wollen Xavi unbedingt hierbehalten“

Marco Rose macht keinen Hehl daraus, dass er Xavi Simons (21) gerne auch in der nächsten Saison bei RB Leipzig trainieren würde. „Wir arbeiten und ich habe da großes Vertrauen in die Vereinsführung und in alle, die die Gespräche führe“, sagte der Trainer von RB Leipzig auf der heutigen Pressekonferenz, „ich glaube, dass Leipzig nach wie vor eine gute Station für ihn ist und auch nächstes Jahr noch wäre.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir wollen Xavi unbedingt hierbehalten, in welcher Form auch immer“, sprach Rose Klartext, „ich glaube, dass er sich auch sehr wohl hier fühlt.“ Und weiter: „Es gibt wahrscheinlich nur drei, vier Vereine, die für Xavi persönlich auch in Frage kommen und ich glaube, dass ihm das Jahr hier sehr gutgetan hat. Vielleicht tut ihm noch ein Jahr mehr hier auch gut.“ Am heutigen Freitag war aus Frankreich zu vernehmen, dass Xavis regulärer Arbeitgeber Paris St. Germain nicht mehr mit dem niederländischen Offensivspieler plant und sich verkaufsbereit zeigt. Ob es tatsächlich zu einem festen Transfer kommt, bleibt abzuwarten.