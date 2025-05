Gegen Arsenal: PSG droht Dembélé-Ausfall

Paris St. Germain muss im Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend (21 Uhr) gegen den FC Arsenal womöglich auf einen Schlüsselspieler verzichten. Nach Informationen von ‚RMC‘ leidet Ousmane Dembélé an einer leichten Oberschenkelverletzung. Der Torschütze des Hinspiels (1:0) musste in London nach 70 Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt werden.

Der bereits feststehende französische Meister möchte bei seinem Offensivstar kein Risiko eingehen und wird ihn beim Ligaspiel am morgigen Samstag (17 Uhr) gegen Racing Straßburg schonen. Dembélé hofft auf eine rechtzeitige Rückkehr zum Kampf um das Endspiel-Ticket der Königsklasse. Im laufenden Wettbewerb spielt der 27-Jährige groß auf, in 13 Spielen erzielte er acht Tore und legte drei weitere auf.