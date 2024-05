DFB: Zwei EM-Ausfälle besiegelt?

Serge Gnabry wird definitiv nicht an der Europameisterschaft im Sommer teilnehmen. Das vermeldet ‚Sky‘. Hintergrund ist der Muskelbündelriss im Oberschenkel, der den 28-jährigen Offensivspieler des FC Bayern mehrere Wochen außer Gefecht setzen wird.

Auch Timo Werner wird das Turnier im eigenen Land mit hoher Wahrscheinlichkeit verpassen, berichtet ‚Sky‘. Wegen Oberschenkelproblemen fehlt der von RB Leipzig an Tottenham Hotspur verliehene Angreifer seit Anfang Mai und für den Rest der Saison. Ob Werner andernfalls nominiert worden wäre, ist aber ohnehin fraglich. Letztmals schaffte es der 28-Jährige im März 2023 in den DFB-Kader. Das EM-Aufgebot gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag bekannt.