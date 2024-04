Newcastle reagiert auf Karius-Abflug

Newcastle United verhindert den ablösefreien Abgang eines weiteren Schlussmanns. Nach Informationen von Fabrizio Romano haben die Magpies die einjährige Verlängerungsoption bei Reserve-Keeper Mark Gillespie (32) gezogen. Das neue Arbeitspapier des Engländers sei bis 2025 gültig.

Derweil leitet Loris Karius (30) alles für den gewünschten Wechsel nach Italien in die Wege. Dem Bericht zufolge hat sich der ehemalige deutsche U-Nationalspieler dazu entschieden, seinen auslaufenden Kontrakt in Newcastle nicht mehr auszudehnen. Der frühere Liverpool-Profi wünscht sich aufgrund seiner Familie, die in Mailand lebt, ein Engagement in der Serie A.