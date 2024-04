„Leão wird bei Milan bleiben“

Der AC Mailand plant auch in der kommenden Saison fest mit seinem Offensivstar Rafael Leão (24). Vorstandsboss Giorgio Furlani unterstrich am gestrigen Samstag: „Leão wird bleiben. Er hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben und will hier bleiben.“ Paris St. Germain zeigt Interesse am Portugiesen.

Tatsächlich verlängerte Leão erst vor knapp elf Monaten bis 2028 in Mailand. Dabei ließ er sich eine astronomische Ausstiegsklausel von 175 Millionen Euro in den Kontrakt schreiben. Nach FT-Infos kann diese aber nur zwischen dem 5. und 15. Juli gezogen werden.