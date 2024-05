BVB lässt fünf Stars zuhause

Borussia Dortmund tritt im vorletzten Bundesliga-Saisonspiel gegen Mainz 05 am heutigen Samstagabend (18:30 Uhr) ohne fünf Spieler an. Torjäger Niclas Füllkrug, Flügelstürmer Karim Adeyemi, Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer sowie Innenverteidiger Mats Hummels machen nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ die Auswärtstour nach Rheinland-Pfalz nicht mit.

Daneben bleibt auch der noch etwas angeschlagene Sébastien Haller zuhause, dessen Fehlen Trainer Edin Terzic schon am gestrigen Freitag bekanntgab. Die Schwarz-Gelben wollen ihre Stars im Bundesliga-Endspurt schonen – alles ist dem Champions League-Finale am 1. Juni in Wembley gegen Real Madrid untergeordnet.