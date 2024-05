Mbappé sagt „danke und tschüss“ | 50 Millionen für Sesko

Mbappés Abschiedsworte

Eine siebenjährige Ära geht in wenigen Tagen zu Ende. 306 Spiele hat Kylian Mbappé für Paris St. Germain bestritten, phänomenale 255 Tore erzielt und dazu 108 Vorlagen gegeben. Für sechs Meistertitel und drei Pokalsiege hat das gereicht, allerdings nicht für den Champions League-Titel. Borussia Dortmund verhinderte erst in dieser Woche, dass Mbappé zum Abschluss seiner Zeit in Paris den Henkelpott in die Luft stemmen kann. Doch der 25-jährige Superstar wird weitere Chancen bekommen – bei Real Madrid.

„Adios y gracias“, ist nicht etwa auf dem Titelblatt einer spanischen Zeitung zu lesen, sondern bei der ‚L’Équipe‘. Damit gibt das französische Sportblatt am Tag von Mbappés Abschiedserklärung einen Hinweis auf das, was eh die ganze Welt schon weiß: Mbappé wechselt nach Spanien, genauer gesagt nach Madrid. Einen etwas anderen Unterton bekommen diese Worte in gängiger deutscher Übersetzung: „Danke und tschüss“ – schnell weg aus Paris, ab nach Madrid und dann möglichst bald den ersehnten Champions League-Titel abräumen.

Für Benjamin Sesko ist der Weg zum Sieg in der Königsklasse noch ein Stück weiter. Doch erst 20-jährige Stürmer aus Slowenien hat in dieser Saison bei RB Leipzig einen großen Schritt gemacht und sein Potenzial mit 16 Toren in 40 Pflichtspielen mehr als nur angedeutet. Sesko besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro ein, die je nach Leistung sogar auf 75 Millionen Euro ansteigen kann. Der AC Mailand lässt sich davon aber offenkundig nicht abschrecken.

„Sesko blickt zu Milan“, steht auf der Titelseite der ‚Gazzetta dello Sport‘. Die dazugehörige Story in der Kurzfassung: Die Rossoneri können und wollen die festgeschriebene Ablösesumme nicht bezahlen, aber einen Großteil davon – 50 Millionen Euro. Mit dem Management des Torjägers laufen bereits intensive Gespräche. Die Frage ist nun, ob Sesko nach Mailand wechseln möchte, einen anderen Verein oder auch einen Verbleib in Leipzig präferiert. Sollte er Milan sein Ja-Wort geben, ist RB womöglich bereit, von der Ausstiegsklausel abzurücken. Eine Entscheidung fällt allerdings erst nach dem letzten Pflichtspiel der Saison, Milan muss sich also noch ein paar Tage in Geduld üben.