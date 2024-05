Überraschende Entscheidung: PSG stimmt Simons-Verkauf zu

450 Millionen Euro gab Paris St. Germain in dieser Saison für Neuzugänge aus. Gebracht hat es dem Klub wenig – im Champions League-Halbfinale war Schluss für das Starensemble. Im Sommer hätte man die Möglichkeit, ganz ohne Ablöse eine weitere hochkarätige Verstärkung in die französische Hauptstadt zu lotsen: Xavi Simons.

Der Leihvertrag des 21-Jährigen bei RB Leipzig läuft aus, eine Kaufoption haben die Sachsen nicht. Und daran, dass Simons den Parisern weiterhelfen könnte, gibt es eigentlich keinen Zweifel. Schließlich ist der niederländische Edeltechniker einer der besten Spieler der Bundesliga-Saison, kommt auf 20 Torbeteiligungen nach 31 Einsätzen.

PSG plant ohne Simons

Dennoch will PSG offenbar auf Simons‘ Dienste verzichten. Wie das in der Regel gut informierte ‚RMC‘ berichtet, plant der französische Hauptstadt-Klub in Zukunft ohne den Edeltechniker. Simons sei nicht besonders interessiert daran, in Zukunft für PSG zu spielen. Und auch die Klubverantwortlichen seien nicht darauf aus, ihn umzustimmen.

Für RB ist diese doch überraschende Entscheidung des Scheichklubs natürlich ein Glücksfall, bietet sich nun schließlich die bislang als unwahrscheinlich wahrgenommene Möglichkeit einer Festverpflichtung. Und genau an einer solchen arbeiten RB und PSG aktuell, so ‚RMC‘. Die Verhandlungen laufen.

Dem Rundfunk-Sender zufolge ist ein fester Transfer nach Leipzig aktuell das wahrscheinlichste Szenario, wenngleich natürlich auch andere Interessenten wie der FC Barcelona ein Auge auf Simons werfen. In welcher Höhe sich die Ablöseforderungen von PSG bewegen, ist unklar. Um einen Ausnahmekönner wie Simons halten zu können, würde RB aber sicher tief in die Taschen greifen.