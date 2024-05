Verkauf möglich: Anfrage für Gladbach-Shootingstar Hack

Stolze neun Treffer steuerte Robin Hack in dieser Rückrunde bei, nachdem er im ersten Teil der Saison noch weitestgehend außen vor war. Die Folge: Das Interesse anderer Vereine. Eine Anfrage hat der 25-jährige Rechtsfuß nach Informationen von ‚Sky‘ aus Italien vom AC Florenz vorliegen.

Borussia Mönchengladbach seinerseits soll bei einem „Top-Angebot“ bereit sein, den Shootingstar ziehen zu lassen. Als Preis nennt der Pay-TV-Sender eine Summe in der Größenordnung fünf bis sieben Millionen Euro.

Vertraglich gebunden ist Hack an die Borussia noch bis 2027. Aus rein sportlicher Sicht bietet der schnelle Angreifer dem per se etwas langsamen Kader einen wichtigen Mehrwert. Allerdings sind die Gladbacher auch auf Einnahmen angewiesen, um die gewünschten Verstärkungen an Bord zu holen. Es hängt also wie meistens am Preis.