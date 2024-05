Sesko lehnt 50 Millionen ab

Zwei Vereine aus Saudi-Arabien haben ihr Glück bei RB Leipzigs Benjamin Sesko (20) versucht. Dem slowenischen Onlineportal ‚Nogomania‘ zufolge bietet das Wüsten-Duo um Al Hilal und Al Ahli ein Jahresgehalt von 25 bis 30 Millionen Euro sowie eine Unterschriftsprämie über 20 Millionen Euro.

Bei Al Ahli träfe der Mittelstürmer auf Trainer Matthias Jaissle, den er aus Salzburger Tagen kennt. Laut Fabrizio Romano hat Sesko aber keinerlei Interesse an einem Wechsel nach Saudi-Arabien. In Leipzig hofft man derweil auf eine Vertragsverlängerung mit dem slowenischen Nationalspieler, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro besitzt.