Agent Agüero: Neuer Klub für Balotelli?

Skandalprofi Mario Balotelli (33) will sich zum Ende seiner Karriere wohl noch einen sportlichen Wunsch erfüllen. ‚TyC Sports‘ zitiert den italienischen Stürmer aus einem gemeinsamen Livestream mit Ex-Teamkollege Sergio Agüero (35): „Mein Traum ist es, in La Bombonera zu spielen.“ Gemeint ist das ehrwürdige Stadion der Boca Juniors.

Agüero zögerte nicht und wandte sich per Sprachnachricht an Boca-Präsident Juan Román Riquelme. „Hallo, Romi. Ich schaue mir gerade Manchester City gegen West Ham mit Mario Balotelli an und sage dir, dass es sein Traum ist, für Boca zu spielen. Jetzt liegt der Ball bei dir, im Juni ist er frei“, so die Nachricht von Agüero an das Kluboberhaupt. Tatsächlich läuft Balotellis Vertrag bei seinem derzeitigen Arbeitgeber Adana Demirspor im Sommer aus. Dann dürfte der 35-malige Nationalspieler ablösefrei wechseln.