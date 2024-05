Bayern: Erster Interessent für Wanner-Leihe

Der FC Bayern will Paul Wanner in der kommenden Saison mit einem weiteren Leihgeschäft den nächsten Karriereschritt ermöglichen. Ein erster Interessent hat mit der PSV Eindhoven angeklopft, berichtet ‚Sky‘. Beim niederländischen Topklub haben bereits Spieler wie Xavi Simons (21) oder auch Ex-Bayern-Profi Malik Tillman (21) über Leihen eine herausragende Entwicklung genommen.

Wanner kam in der gerade abgelaufenen Spielzeit für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga zum Einsatz. 28 Spiele, sechs Tore und vier Assists stehen am Ende für den offensiven Mittelfeldspieler zu Buche. Der 18-jährige Österreicher gilt als Toptalent, wird aller Voraussicht nach aber erst noch ein Jahr brauchen, bevor er eine ernsthafte Chance beim deutschen Rekordmeister erhält.