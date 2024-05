Die FT-Topelf der Bundesliga-Saison

Spieler der Saison: Florian Wirtz

Die Wahl zum Spieler der Saison fällt auf Florian Wirtz. Der 21-jährige Unterschiedsspieler von Bayer Leverkusen hat einen riesengroßen Anteil am Gesamterfolg der Mannschaft. In 32 Bundesliga-Parten steuerte Wirtz elf Tore und zwölf Assists bei. Dazu spielt er im System von Xabi Alonso eine eminent wichtige Rolle und besticht auch immer wieder durch seine individuelle Klasse. In seinem jungen Alter gehört Wirtz bereits zu den besten Spielern der Liga und wird ab kommender Saison ganz sicher auch in der Champions League seine Fußspuren hinterlassen.

