Von der Ostsee an den Niederrhein: Gladbach verpflichtet Sander

Philipp Sander ist der erste Neuzugang von Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher aktivieren die Ausstiegsklausel im Vertrag des gebürtigen Rostockers bei Holstein Kiel. Der Mittelfeldspieler unterzeichnet bis 2028.

Für die Störche absolvierte der Kapitän in der laufenden Spielzeit 27 Pflichtspiele. Seinen Wechsel in die Bundesliga bestätigten zuletzt bereits alle Beteiligten, nun wurde der Transfer offiziell von Gladbacher Seite vermeldet. Da Kiel den Aufstieg ins Oberhaus dingfest machen konnte, wird Sander in der kommenden Saison auf seine ehemaligen Kollegen treffen.

Sander hatte maßgeblichen Anteil am sensationellen erstmaligen Aufstieg der Störche in die Bundesliga. In Gladbach soll der Ex-Kapitän helfen, die Stabilität im Mittelfeld wiederherzustellen. Er könnte die Nachfolge von Florian Neuhaus und Manu Koné antreten, bei denen eine Weiterbeschäftigung über den Sommer hinaus infrage steht.