Kiel holt neuen Stürmer

Holstein Kiel hat die Verpflichtung von Marcus Müller bekanntgegeben. Wie der Verein offiziell vermeldet, erhält der 22-Jährige einen Vertrag bis 2028. Dem Vernehmen nach fließen rund 250.000 Euro Ablöse für den Mittelstürmer, der in der vergangenen Saison für den VfL Osnabrück in 30 Drittligaspielen drei Tore und zwei Vorlagen beisteuern konnte. Beim Bundesliga-Absteiger aus Kiel wird der 1,88 Meter große Müller künftig in der zweiten Liga auf Torejagd gehen.

Kiels Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe erklärt: „Marcus Müller ist ein durchsetzungsstarker Stürmer mit gutem Tempo. Er verleiht unserer Offensive zusätzliche Physis und besticht mit hoher Präsenz. Marcus zeichnet sich darüber hinaus durch seinen enormen Kampfgeist aus und zeigt immer hundertprozentigen Einsatz. Nicht zuletzt deshalb war er bei seinen letzten Stationen stets auch bei Mitspielern und Fans sehr beliebt.“