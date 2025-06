Hannover verkündet Pichler-Deal

Benedikt Pichler verlässt Holstein Kiel und wechselt zu Ligakonkurrent Hannover 96. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, unterschreibt der 27-Jährige einen Zweijahresvertrag. Inklusive Boni fließen bis zu 800.000 Euro an Ablöse.

Der Stürmer ist bereits der siebte Neuzugang in diesem Sommer. Geschäftsführer Sport Marcus Mann freut sich: „Wir haben uns sehr um Benedikt bemüht, weil wir mit ihm einen absoluten Teamplayer für uns gewinnen konnten. Er ist ein Stürmer mit gutem Tempo und einem extrem starken Anlaufverhalten, der fleißig für die Mannschaft und seine Mitspieler arbeitet, für sie Wege geht und ihnen Freiräume verschafft. Er bringt Energie in eine Mannschaft und ist – gerade in seinen Saisons in der zweiten Liga – immer auf seine Torbeteiligungen gekommen. Mit seinen 27 Jahren ist Benedikt bereits ein gestandener Spieler, der schon einiges im Fußball gesehen und erlebt hat und uns auch mit dieser Erfahrung weiterbringen wird.“