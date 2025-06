Magdeburg schnappt bei Hannover zu

Der 1. FC Magdeburg macht Nägel mit Köpfen. Die Verpflichtung des in der Offensive flexibel einsetzbaren Nick Meier gibt der Zweitligist offiziell bekannt. Aus der zweiten Mannschaft von Hannover 96 wechselt der 19-Jährige ablösefrei nach Magdeburg.

„Nick ist ein junger, talentierter Spieler, in dem wir das Potenzial sehen, dass er bei uns den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen kann. Aufgrund einer Verletzung kam er in der vergangenen Saison auf 13 Einsätze in der 3. Liga“, lässt sich Geschäftsführer Sport Otmar Schork zitieren.