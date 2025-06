Fürth landet Doppelschlag

Greuther Fürth hat die Verpflichtung von Jannik Dehm eingetütet. Der 29-jährige Rechtsverteidiger wechselt ablösefrei von Ligakonkurrent Hannover 96 zum Kleeblatt. Trainer Thomas Kleine sagt: „Es ist top, dass wir mit Jannik jetzt noch jemanden auf dieser Position haben, der es kennt, Verantwortung zu übernehmen. Er ist jemand, der eine sehr gute Dynamik, aber auch eine gute Technik hat. Damit kann er uns sowohl im Spielaufbau helfen als auch dann offensiv mit anschieben.“

Darüber hinaus heuert Aaron Keller in Fürth an. Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde mit der SpVgg Unterhaching eine komplette Einigung über einen Transfer des 21-Jährigen erzielt. Demzufolge fließen etwa 700.000 Euro Ablöse an den bayrischen Drittligisten. Keller war in der vergangenen Saison an den SSV Ulm ausgeliehen und machte mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Neben Fürth, das nun den Zuschlag erhält, waren auch Hertha BSC, der BSC Young Boys und der Grasshopper Club Zürich am Linksaußen interessiert.