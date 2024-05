Mbappé-Nachfolger: Der Stand bei PSG-Wunschziel Kvaratskhelia

Am gestrigen Freitagabend um kurz vor 20 Uhr ließ Kylian Mbappé die Katze aus dem Sack. Der französische Weltstar verlässt Paris St. Germain in diesem Sommer nach sieben gemeinsamen Jahren. Den Wechsel zu Real Madrid verkündete er bei dieser Gelegenheit noch nicht, doch längst ist klar, dass Mbappé ein Madrilene wird.

Dass die PSG-Bosse ihren besten Kicker ersetzen müssen, wissen sie natürlich nicht erst seit gestern Abend. Als Wunschspieler von Trainer Luis Enrique und Co. hat sich in diesem Zusammenhang Khvicha Kvaratskhelia herauskristallisiert. Doch nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato steht der 23-jährige Georgier bei der SSC Neapel aktuell nicht zum Verkauf.

Di Laurentiis mit klarer Haltung

Klubpatron Aurelio Di Laurentiis hat nicht die Absicht, Kvaratskhelia diesen Sommer nach Paris oder sonst wo hin ziehen zu lassen. Auch ein Angebot im Bereich von 100 bis 120 Millionen Euro, das von italienischen Medien zuletzt als notwendig erachtet wurde, dürfte den Napoli-Boss nach Lage der Dinge nicht umstimmen.

Stattdessen will der italienische Meister von 2023, so war zuletzt aus Neapel zu vernehmen, mit seinem Offensivstar bis 2028 verlängern. In Kvaratskhelias neuen Vertrag inbegriffen soll dann auch eine Ausstiegsklausel im Bereich von 150 Millionen Euro sein.