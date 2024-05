Uzun verkündet Nürnberg-Abschied

Can Uzun hat bestätigt, dass er in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot des 1. FC Nürnberg tragen wird. Nach dem heutigen 3:0-Sieg gegen die SV Elversberg und dem damit verbundenen Klassenerhalt in der 2. Bundesliga sagte das Offensiv-Juwel bei ‚Sky‘: „Ich werde den Club verlassen. Ich möchte mich bei den Fans, beim Trainer, bei meinen Mitspielern und bei den Verantwortlichen bedanken.“

Dem Vernehmen nach hat Uzun bereits einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt unterschrieben. Als Ablöse stehen zehn Millionen Euro für den 18-jährigen Türken im Raum. Uzun selbst hielt sich noch bedeckt: „Ich werde bald bekanntgeben, wo ich nächste Saison spiele.“ Für Nürnberg erzielte Uzun in seiner ersten Profisaison stolze 18 Pflichtspieltore.