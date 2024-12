Berater wird aktiv: Lösung bei de Jong?

Für Frenkie de Jong brechen mit dem sich in wenigen Tagen öffnenden Wintertransferfenster entscheidende Monate beim FC Barcelona an. Verlängert der Mittelfeldspieler seinen gut dotierten Vertrag zu deutlich geringeren Bezügen nicht, endet die Barça-Zeit nach Vorstellungen des Klubs spätestens im kommenden Sommer ein Jahr vor Vertragsende.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Katalanen kann und will man sich die kolportierten 23 Millionen Euro Festgehalt nicht mehr leisten. De Jong seinerseits ist nach den Zugeständnissen während der Corona-Pandemie zu Gehaltseinbußen nicht bereit. Ein vorzeitiger Abschied des 27-Jährigen, der sportlich keine große Rolle unter Flick spielt, würde Barcelona viel Spielraum beim Gehaltsbudget verschaffen. Und tatsächlich kommt nun in die festgefahrene Situation Bewegung rein.

Kontakt aufgenommen

Wie die ‚as‘ berichtet, hat Berater Ali Dursun Kontakt zu Vereinen in Saudi-Arabien aufgenommen, um sich über etwaige Wechselmöglichkeiten zu informieren. Bisher sei es jedoch nur bei allgemeinen Nachfragen zu wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Lebenssituation geblieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch die Saudi Pro League könnte für de Jong die Lösung sein, um weiterhin in den gleichen wirtschaftlichen Sphären zu verdienen wie derzeit in Barcelona. Zudem wären die Klubs aus der Wüste wohl am ehesten bereit, eine üppige Ablöse auf den Tisch zu legen. Bleibt de Jong und verlängert zu den schlechteren Konditionen bei den Katalanen oder folgt der Schritt nach Saudi-Arabien? Klar ist, dass Barça die Hängepartie lieber früher als später beenden möchte.

Update (10:52 Uhr): Gegenüber dem niederländischen ‚De Telegraaf‘ hat de Jongs Berater die Spekulationen zurückgewiesen. „Gespräche in Saudi-Arabien? Totaler Unsinn. Das lenkt von Frenkies wahren Ambitionen ab. Der will nur eines: Fit sein, um länger bei dem Verein zu glänzen, den er liebt und wo er sich zu Hause fühlt“, so Dursun.