Letzte Achtelfinal-Chance: So könnten die Bayern spielen

Der FC Bayern trifft am Mittwochabend um 21 Uhr auf Slovan Bratislava. Nicht weniger als ein überzeugender Sieg in der heimischen Allianz Arena dürfte die Erwartungshaltung sein. Die drei Punkte sind für die Münchner aber auch dahingehend wichtig, die Mini-Chance auf eine Platzierung unter den Top8 zu bewahren.

Nach der 0:3-Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam in der vergangenen Woche sieht derzeit alles danach aus, dass die Bayern in die ungeliebte Zwischenrunde der Champions League müssen. Derzeit steht der Deutsche Rekordmeister auf Rang 15 und muss auf einige Ausrutscher der Teams hoffen, die auf den Plätzen davor stehen.

„Im Fußball ist alles möglich“

Thomas Müller will noch an das kleine Wunder glauben, dass die Bayern benötigen. Auf der Pressekonferenz zum Spiel ließ die Klubikone verlauten: „Die Chance, unter die besten Acht zu kommen, ist nicht groß, aber eine kleine. Dafür wollen wir alles tun. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, ein gutes Spiel zu machen. Im Fußball ist alles möglich.“

Manuel Neuer und Eric Dier haben im Abschlusstraining gefehlt. Vincent Kompany gab etwas Entwarnung. Beide Akteure stehen gegen Bratislava zur Verfügung, so der Bayern-Trainer. „Wir sind zu Hause immer stark“, betonte Kompany außerdem. Dementsprechend erwartet der Belgier ein gutes Spiel und einen Sieg seiner Mannschaft.

Auch an besagtes Wunder will Kompany noch glauben. „Zehn Prozent sind zehn Prozent. […] Wir können nur unser Spiel kontrollieren. Was bei den anderen Spielen passiert, können wir nicht beeinflussen“, weiß der 38-Jährige aber auch um die beschränkte Möglichkeit, Einfluss auf alle möglichen Ergebnisse in den Parallelspielen zu nehmen.

So könnten die Bayern spielen