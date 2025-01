Bundesliga-Interesse: Asllani-Entscheidung gefallen

Fisnik Asllani von der SV Elversberg hat den Entschluss gefasst, die Saison beim Zweitligisten zu beenden. Grund dafür ist laut Sky die große Dankbarkeit, die der Torjäger den Saarländern gegenüber verspürt. Union Berlin und der 1. FC Köln, die beide zeitweise intensiv um den 22-Jährigen geworben haben, gehen somit leer aus.

Aktuell ist der Kosovare von der TSG 1899 Hoffenheim an Elversberg ausgeliehen. In der 2. Bundesliga macht Asllani mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, in 19 Spielen erzielte er bereits zehn Tore und bereitete fünf Treffer vor.