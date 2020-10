Chelsea verleiht Linksverteidiger-Talent

Ian Maatsen soll außerhalb des FC Chelsea Spielpraxis sammeln. Wie Drittligist Charlton Athletic verkündet, wird der 18-jährige Linksverteidiger für ein Jahr von den Blues ausgeliehen. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals.

Maatsen war 2018 aus seiner niederländischen Heimat von der PSV Eindhoven zu Chelsea gewechselt. Dort debütierte er 2019 im Ligapokal für die Profis, kam aber hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

✍️ Welcome to The Valley, Ian Maatsen! #cafc