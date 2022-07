Coventry City verkündet die Verpflichtung von Tayo Adaramola. Der 18-jährige Linksverteidiger von Crystal Palace schließt sich dem Zweitligisten für eine Saison per Leihe an.

𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗧𝗔𝗬𝗢! 👋



We are delighted to announce the signing of Tayo Adaramola on a season-long loan from Crystal Palace. #PUSB pic.twitter.com/UChg9MBqcF