Mahrez spricht über möglichen PSG-Wechsel

Kehrt Riyad Mahrez eines Tages nach Frankreich zurück, um für Paris St. Germain aufzulaufen? Gegenüber ‚Canal+‘ schließt der Flügelspieler von Manchester City ein Engagement in seiner Heimatstadt nicht aus: „Es ist nicht so relevant, weil ich immer noch unter Vertrag stehe und in Manchester bin. Aber Paris ist meine Stadt. Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Man weiß nie.“

Mahrez wuchs in der Peripherie von Paris auf, genauer gesagt in Sarcelles. In der Ligue 1 lief der algerische Nationalspieler jedoch nie auf. Für den AC Le Havre spielte der 29-Jährige lediglich in der zweiten französischen Liga, ehe er im Jahr 2014 zu Leicester City in die Premier League wechselte. An das Team von Pep Guardiola ist Mahrez noch bis 2023 gebunden. In allen bisherigen sieben Pflichtspieleinsätzen gehörte der Linksfuß zur Startelf der Skyblues.