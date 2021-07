Corona: Pohjanpalo verpasst Trainingslager

Joel Pohjanpalo wurde positiv auf Corona getestet. Das teilt Bayern Leverkusen offiziell mit. Die Infektion sei nach der Urlaubsrückkehr des finnischen EM-Fahrers festgestellt worden. Pohjanpalo befindet sich nun Quarantäne.

Somit verpasst der 26-jährige Stürmer das Trainingslager in Österreich, das der Werksklub ab dem morgigen Freitag bestreitet. Für Pohjanpalo, der in abgelaufenen Saison an Union Berlin verliehen war und um seinen Platz im Team kämpfen muss, eine äußerst undankbare Situation.