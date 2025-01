Rolfes spricht Machtwort bei Schick

Patrik Schick zählt in dieser Saison zu den Leistungsträgern bei Bayer Leverkusen, was auch andere große Vereine auf den Plan gerufen hat. Leverkusens Sport-Boss Simon Rolfes legt im Interview mit der ‚Bild‘ jetzt aber fest: „Er hat enorm wichtige Tore geschossen und ist in einer Top-Verfassung, mental, körperlich und fußballerisch. Und eins ist ganz klar: Patrik bleibt hier.“ Zuvor hatte sich unter anderem Juventus Turin nach dem tschechischen Stürmer erkundigt.

Doch dieser ist bei der Werkself von enormer Bedeutung, da Kontrahent Victor Boniface immer wieder von Verletzungen heimgesucht wird. Schick, der schon bei neun Ligatoren steht, ist fit und will auch nach der Winterpause für wichtige Tore für Leverkusen sorgen. Der tschechische Nationalspieler ist noch bis 2027 an den deutschen Meister gebunden.