Betis angelt sich Luiz Felipe

Luiz Felipe wechselt ablösefrei zu Betis Sevilla und unterschreibt nach Angaben des andalusischen Klubs einen Vertrag bis 2027. Zuletzt stand Felipe bei Lazio Rom unter Vertrag.

In der Vergangenheit war der 25-jährige Innenverteidiger auch beim FC Bayern München im Gespräch. Aus dem Deal wurde jedoch nie etwas. Stattdessen zieht es den Brasilianer nun von Italien nach Spanien.

