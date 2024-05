Mega-Klausel: Barça bindet Ausnahmetalent Cubarsí

Der FC Barcelona kann einen Haken hinter eine wichtige Personalie machen. Wie die Katalanen offiziell bekanntgeben, verlängert Pau Cubarsí seinen bis 2026 gültigen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2027. Die in Spanien obligatorische Ausstiegsklausel liegt laut Klubangaben bei 500 Millionen Euro.

In Barcelona soll der hochveranlagte Innenverteidiger in der nächsten Saison rund vier Millionen Euro verdienen. In den kommenden Spielzeiten werden die Bezüge spanischen Medienberichten zufolge jährlich ansteigen, bis der 17-Jährige im finalen Vertragsjahr dann satte zwölf Millionen kassiert.

In der laufenden Saison zählt der spielerisch begabte Rechtsfuß zu den Senkrechtstartern in Spanien. In den vergangenen 14 Ligaspielen stand der zweifache spanische Nationalspieler jeweils in der Startelf. Nun wird Cubarsí mit einem hochdotierten Arbeitspapier belohnt.