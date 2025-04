Trotz Alternativen: Barça-Boss schwärmt von Flick

Trainer Hansi Flick wird für seine Arbeit beim FC Barcelona weiter mit Lob überschüttet. Im Interview mit dem spanischen Radiosender ‚RAC1‘ erklärt Barça-Präsident Joan Laporta, dass er mit seinem Übungsleiter nicht zufriedener sein könnte: „Die Realität übertrifft die Erwartungen.“ Im Saisonendspurt haben die Katalanen nach dem Gewinn der Copa del Rey gegen Real Madrid am Samstagabend (3:2 n.V.) noch die Chance auf ein historisches Triple. In La Liga führt die Mannschaft die Tabelle fünf Spieltage vor Schluss mit vier Punkten Vorsprung vor den Königlichen an, in der Champions League empfängt Flick mit seinem Team am Mittwoch (21 Uhr) Inter Mailand zum Halbfinal-Hinspiel.

„Flick weiß, dass wir uns in einer Phase befinden, die so lange wie möglich anhalten soll. Und dass er aufgrund seiner menschlichen und sportlichen Fähigkeiten und seines Verständnisses für den Klub sehr gut hineinpasst. Aber er ist auch ein Trainer, der es bevorzugt, von Jahr zu Jahr zu schauen. Ich habe ihn von Beginn an gemocht und wollte ihn verpflichten, obwohl es auch andere Alternativen gab“, so Laporta weiter. Nicht umsonst soll eine vorzeitige Verlängerung mit dem Trainer bereits beschlossene Sache sein. Für die kommenden Wochen setze der exzentrische Barça-Boss auf den maximalen Erfolg: „Die Mannschaft ist jung, sehr gut vorbereitet und wir müssen den Spielern volles Vertrauen schenken.“